Песков заявил о «красной черте» в ситуации с коронавирусом в Петербурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

«Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряжённая ситуация, и власти региона делают всё возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии», — сказал Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.

9 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3761 случай коронавирусной инфекции COVID-19.