Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербурге ситуация сегодня напряжённая, но я хочу обратить ваше внимание, что в течение последних десяти дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растёт, но, к сожалению, пока и не падает», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире.

8 декабря власти Санкт-Петербурга прокомментировали отказ ряда баров города от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.

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