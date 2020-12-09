Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.

«В Санкт-Петербурге ситуация сегодня напряжённая, но я хочу обратить ваше внимание, что в течение последних десяти дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растёт, но, к сожалению, пока и не падает», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире.

8 декабря власти Санкт-Петербурга прокомментировали отказ ряда баров города от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.