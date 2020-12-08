Власти Петербурга оценили отказ ряда баров не соблюдать меры по COVID

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Власти Санкт-Петербурга прокомментировали отказ ряда баров города от ограничений по коронавирусу на период новогодних каникул.
Власти Петербурга оценили отказ ряда баров не соблюдать меры по COVID
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

«С того момента, когда в рамках противодействия распространению коронавируса в городе был введён запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 мск, мы регулярно проводим рейды по выявлению нарушителей. В ряде заведений из тех, кто сейчас противится ограничительным мерам (на новогодние каникулы), ранее уже выявлялись нарушения», — приводит РИА Новости слова представителя городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Она напомнила, что последний ночной рейд проводился в конце ноября. По результатам этого рейда было выявлено 16 заведений, работавших в ночное время.

Ранее сообщалось, что порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года. Они намерены обслуживать посетителей, чтобы продолжать работу бизнеса.

Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления».

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