Порядка сотни баров в Петербурге выступили против мер по коронавирусу
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Как пишет РИА Новости, данные заведения намерены продолжать обслуживать гостей.
Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления».
За последние сутки в Петербурге выявлено ещё 3734 новых случаев коронавируса. Умерли 86 человек.
По данным «Невских новостей», за прошедший день по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 2754 раза.
2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.