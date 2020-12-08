Порядка сотни баров в Петербурге выступили против мер по коронавирусу

Порядка ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в первые дни нового года.

Как пишет РИА Новости, данные заведения намерены продолжать обслуживать гостей.

Список заведений представлен на сайте проекта под названием «Карта сопротивления».

За последние сутки в Петербурге выявлено ещё 3734 новых случаев коронавируса. Умерли 86 человек.

По данным «Невских новостей», за прошедший день по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 2754 раза.

2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.