В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.

Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится в постановлении.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Ранее kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.