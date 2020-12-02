В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.
«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится в постановлении.
Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Ранее kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.