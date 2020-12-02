В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства Петербурга.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», — говорится в постановлении.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Ранее kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.

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