В Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с COVID-19

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В Санкт-Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. Вице-губернатор Олег Эргашев поручил проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств и контролировать сроки проведения лабораторных исследований.
В Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня на амбулаторном лечении находятся около 50 тыс. петербуржцев с коронавирусом. Основной центр тяжести ложится на первичное звено здравоохранения. Важно организовать качественное оказание помощи на этом этапе, чтобы минимизировать ухудшение состояния пациента и его перевод на стационарное лечение», — сообщил Эргашев.

Для обеспечения пациентов бесплатными лекарствами дополнительно выделено 203 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее врач-пульмонолог Анна Власова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила об опасности лечения в домашних условиях двусторонней пневмонии, которая развивается у некоторых пациентов на фоне заболевания коронавирусной инфекцией.

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