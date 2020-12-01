В Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с COVID-19

В Санкт-Петербурге обсудили организацию амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. Вице-губернатор Олег Эргашев поручил проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств и контролировать сроки проведения лабораторных исследований.

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня на амбулаторном лечении находятся около 50 тыс. петербуржцев с коронавирусом. Основной центр тяжести ложится на первичное звено здравоохранения. Важно организовать качественное оказание помощи на этом этапе, чтобы минимизировать ухудшение состояния пациента и его перевод на стационарное лечение», — сообщил Эргашев.

Для обеспечения пациентов бесплатными лекарствами дополнительно выделено 203 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее врач-пульмонолог Анна Власова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила об опасности лечения в домашних условиях двусторонней пневмонии, которая развивается у некоторых пациентов на фоне заболевания коронавирусной инфекцией.