Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России остаётся ниже средней по миру.
Попова сравнила летальность от коронавируса в России и в мире
  • РИА Новости

«(В мире. — RT) достаточно высокая определённая летальность — 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования. В России (заболевших. — RT) на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — цитирует ТАСС выступление Поповой на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода.

Специалист также отметил, что каждый третий переболевший коронавирусной инфекцией в дальнейшем сталкивается с проблемами системы кровообращения.

По его словам, последствия СOVID-19 пока совершенно не изучены и данные статистики о том, какова доля случаев, когда вирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены.

В ВОЗ также выразили обеспокоенность тем, что последствием перенесённой коронавирусной инфекции может быть нарушение работы важных систем организма.

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