В ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусной инфекцией остаются последствия, затрагивающие важные системы организма, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», — приводит его слова ТАСС.

В частности, речь идёт об утомляемости, кашле, затруднённом дыхании, воспалении и поражении основных органов, в том числе лёгких и сердца.

Как отметил Гебрейесус, выздоровление после COVID-19 может длиться недели и месяцы, при этом точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока не определено.

Он рассказал, что ВОЗ запланировала дополнительные исследования, чтобы разработать стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления и предотвращение осложнений.

Ранее был зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту числа случаев коронавирусной инфекции в мире — 505 756.

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