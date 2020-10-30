ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Как указывается на сайте ВОЗ, в мире за сутки выявили 505 756 случаев коронавируса. По данным ТАСС, это рекордное число заболевших за 24 часа на планете.

Всего в мире к настоящему моменту было выявлено 44,888 млн случаев коронавируса, а жертвами COVID-19 стали 1,178 млн человек.

Больше всего больных было выявлено в Американском регионе — 20,151 млн.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что за повышением заболеваемости COVID-19 в мире через несколько недель может последовать рост смертности.