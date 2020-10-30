ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки
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- globallookpress.com
Как указывается на сайте ВОЗ, в мире за сутки выявили 505 756 случаев коронавируса. По данным ТАСС, это рекордное число заболевших за 24 часа на планете.
Всего в мире к настоящему моменту было выявлено 44,888 млн случаев коронавируса, а жертвами COVID-19 стали 1,178 млн человек.
Больше всего больных было выявлено в Американском регионе — 20,151 млн.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что за повышением заболеваемости COVID-19 в мире через несколько недель может последовать рост смертности.