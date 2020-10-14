В ВОЗ заявили о возможности роста смертности из-за коронавируса
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«Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», — цитирует её ТАСС.
Как отметила представитель ВОЗ, это обычно всегда так и происходит.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о неприемлемости стратегии, при которой коллективный иммунитет к коронавирусу достигается посредством свободного циркулирования инфекции в обществе.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.