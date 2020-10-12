В ВОЗ оценили стратегию получения иммунитета к коронавирусу

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о неприемлемости стратегии, при которой коллективный иммунитет к коронавирусу достигается посредством свободного циркулирования инфекции в обществе.

Он отметил, что подобный вариант не соответствует этическим нормам.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 млн.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.