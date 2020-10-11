Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрирован 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за всё время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки, были зафиксированы ещё 347 526 новых случаев заражения. Днём ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что в мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.