Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в 12 раз

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Они (болезни сердца. — RT) повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — цитирует медика «Российская газета».

Специалист также отметил, что каждый третий переболевший коронавирусной инфекцией в дальнейшем сталкивается с проблемами с системой кровообращения.

По его словам, последствия СOVID-19 пока совершенно не изучены и данные статистики о том, какова доля случаев, когда вирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены.

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что последствием перенесённой коронавирусной инфекции может быть нарушение работы важных систем организма.

За последние сутки в России скончались 463 пациента с COVID-19.