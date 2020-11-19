Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в 12 раз
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- РИА Новости
«Они (болезни сердца. — RT) повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», — цитирует медика «Российская газета».
Специалист также отметил, что каждый третий переболевший коронавирусной инфекцией в дальнейшем сталкивается с проблемами с системой кровообращения.
По его словам, последствия СOVID-19 пока совершенно не изучены и данные статистики о том, какова доля случаев, когда вирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены.
Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что последствием перенесённой коронавирусной инфекции может быть нарушение работы важных систем организма.
За последние сутки в России скончались 463 пациента с COVID-19.