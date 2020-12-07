Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

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Санкт-Петербург близок к полному локдауну, заявил губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении.
Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — цитирует главу города Интерфакс.

Он отметил, что борьба с эпидемией — это взаимная ответственность и призвал всех соблюдать правила.

Как подчеркнул Беглов, петербургские больницы работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, и «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса».

Ранее в Петербурге ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны. Власти не исключают ужесточения ограничительных мер.

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