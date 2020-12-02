Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге

В Санкт-Петербурге ужесточат ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор города Александр Беглов.

«Я уже говорил, что пандемия — это общая ответственность. Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях. Может быть, будет менее комфортно, но всё-таки будут продолжать работать предприятия и магазины, рестораны и выставочные комплексы, музеи и многое другое», — сказал он.

Он подчеркнул, что «не бесконечны койки и врачи».

«Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры», — добавил Беглов.

Ранее власти Петербурга постановили закрыть с 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны города.

Кроме того, был введён запрет на посещение музеев, театров и концертных залов с 30 декабря по 10 января.