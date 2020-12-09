Попова оценила ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры, принимаемые петербургскими властями в связи с эпидемией коронавируса, «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации».
Попова оценила ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге
  • РИА Новости

Заявление Поповой приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения чётко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным», — заявила она.

По её словам, «уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован».

«Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался», — сказала Попова.

По её словам, для этого были разработаны все ограничительные меры. Также она отметила, что ситуация в городе на сегодняшний день управляемая.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3761 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Попова ранее отмечала, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.

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