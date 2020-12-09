Попова оценила ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге
- РИА Новости
Заявление Поповой приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
«Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения чётко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным», — заявила она.
По её словам, «уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован».
«Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался», — сказала Попова.
По её словам, для этого были разработаны все ограничительные меры. Также она отметила, что ситуация в городе на сегодняшний день управляемая.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3761 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова ранее отмечала, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.