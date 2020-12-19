Названы возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1», что эпидемия коронавируса в стране может закончиться к весне.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого» — цитирует Попову ТАСС.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.