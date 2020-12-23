В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса

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RT
В России за сутки зарегистрировали 27 250 случаев заболевания COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 933 753, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4058 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно о 28 776 заболевших коронавирусом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 спустя пять — семь лет будет больше передаваться, однако вызывать меньше осложнений.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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