В России за сутки выявлено 28 776 новых случаев коронавируса
- АГН «Москва»
«Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
За сутки скончался 561 пациент, полностью выздоровели 24 158 человек.
«За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровели 2 319 520 человек», — сообщили в оперштабе.
Накануне стало известно о 29 350 заболевших.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 спустя пять — семь лет будет больше передаваться, однако вызывать меньше осложнений.
Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.