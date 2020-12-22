В России за сутки выявлено 28 776 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 28 776 случаев заболевания COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 906 503, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

За сутки скончался 561 пациент, полностью выздоровели 24 158 человек.

«За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровели 2 319 520 человек», — сообщили в оперштабе.

Накануне стало известно о 29 350 заболевших.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 спустя пять — семь лет будет больше передаваться, однако вызывать меньше осложнений.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.