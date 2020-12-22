Инфекционист спрогнозировал ситуацию с коронавирусом через пять лет

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Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 спустя пять-семь лет будет больше передаваться, однако будет вызывать меньше осложнений.
Инфекционист спрогнозировал ситуацию с коронавирусом через пять лет
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, все вирусы, в том числе коронавирус, постоянно мутируют.

«Но у него (коронавируса. — RT) эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса», — заявил Тимаков.

Он объяснил, что «вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина».

«То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — сказал инфекционист.

Он добавил, что сейчас в Великобритании наблюдается та же ситуация, что коронавирус «контактнее на 70%», но данных о том, что он протекает тяжелее, нет.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о мутациях коронавируса.

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