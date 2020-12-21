В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о мутациях коронавируса.
В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса
  • Reuters

Он заявил, что «все мутации (а их было порядка 3% в геноме коронавируса) либо не закрепились, либо не имеют значения для распространения инфекции, а самое главное — осложнения течения заболевания».

Горелов также прокомментировал выявление нового штамма коронавируса в Великобритании.

«На мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК геномные вируса, для того чтобы выжить и закрепиться в популяции человечества, должны мутировать», — сказал он.

По его словам, «это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер и прежде всего эпидемиологическое значение, для того чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

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