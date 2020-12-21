Инфекционист прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Малышев рассказал, что эти данные могут свидетельствовать о том, что коронавирус постепенно трансформируется в сезонное заболевание.

«Штаммы появляются всё время, это уже седьмой или восьмой штамм. У них есть разные свойства. Как говорят, он более заразный, но менее токсичный и опасный. Это может быть предвестником того, что происходят мутации, которые в дальнейшем позволят коронавирусу превратиться в сезонное заболевание», — заявил инфекционист.

По его словам, меры предосторожности и профилактики для снижения распространения нового штамма будут аналогичны нынешним.

Ранее в ряде стран объявили о приостановке авиарейсов из Британии в связи с выявлением в стране новой разновидности COVID-19.

О приостановке авиасообщения с Британией из-за ситуации с коронавирусом объявила и Россия.

Как отметили в ВОЗ, пока нет данных о том, как новый штамм коронавируса влияет на смертность.

В при этом организация рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса.