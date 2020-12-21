ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и на основании этого принять решение об авиасообщении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса
  • Reuters

Она отметила, что решение о прекращении авиасообщения и работы границ каждая страна принимает самостоятельно.

«Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно работы границ и авиасообщения. — RT), но рекомендовала сделать анализ риска завоза и на основании этого принять своё индивидуальное, национальное решение», — сказала она.

Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула, что пока нет данных, как новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии и Австралии, влияет на смертность.

Ранее в ряде стран объявили о приостановке авиарейсов из Британии в связи с выявлением в стране новой разновидности COVID-19.

Как сообщили в Службе общественного здравоохранения Англии, такой штамм вируса появился в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября. 

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