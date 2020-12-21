В ВОЗ прокомментировали обнаружение в Британии нового штамма коронавируса

Пока нет данных, как новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании и Австралии, влияет на смертность. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в настоящее время нет доказательств и достаточных данных, чтобы сказать, что новый штамм влияет «на патогенность, на тяжёлую заболеваемость, на смертность».

«Вирусы очень много мутируют и меняются. Чем больше вирус переносится с человека на человека, тем выше возможность мутации… Здесь мы насторожены, потому что кажется, что заразность более высокая, но именно это обнаружено в Великобритании», — сказала она.

Она отметила, что ВОЗ находится в контакте со специалистами Великобритании.

«Всемирная организация здравоохранения на этот момент не назвала цифр, отражающих, насколько что-то более или менее заразно, однако имеются результаты, которые указывают на более высокую контагиозность. Это результат генетических и эпидемиологических исследований», — добавила она.

В Британии ранее заявили, что выявили новую разновидность коронавируса, которая может иметь более высокую скорость распространения.

Ряд стран объявил о приостановке авиарейсов из Британии.

Как сообщили в Службе общественного здравоохранения Англии, мутировавший штамм коронавируса появился в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.