В России за сутки коронавирус выявили у 29 350 человек
- РИА Новости
«За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении.
За сутки зафиксировано 493 смерти, выздоровели 19 705 человек.
Накануне в России выявили 28 948 случаев COVID-19, скончались 511 пациентов, выздоровели 20 915 человек.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии.
Осенью профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении коронавируса.