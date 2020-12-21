В России за сутки коронавирус выявили у 29 350 человек

В России за сутки зарегистрировано 29 350 случаев заболевания COVID-19, это максимум с начала пандемии. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 877 727, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с вирусом.

РИА Новости

«За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении. За сутки зафиксировано 493 смерти, выздоровели 19 705 человек. Накануне в России выявили 28 948 случаев COVID-19, скончались 511 пациентов, выздоровели 20 915 человек. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии. Осенью профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении коронавируса.