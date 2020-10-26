Вирусолог напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

«Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции. Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока ясно только одно: бессимптомный COVID-19 доминирует и случаев больше, чем с явным.

Как отметил Альтштейн, это не единственная инфекция, к которой у организма может развиться толерантность.

«Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области за сутки зарегистрировали 146 заболевших COVID-19.