Вирусолог напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19

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Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.
Вирусолог напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19
  • РИА Новости

«Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции. Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока ясно только одно: бессимптомный COVID-19 доминирует и случаев больше, чем с явным.

Как отметил Альтштейн, это не единственная инфекция, к которой у организма может развиться толерантность.

«Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области за сутки зарегистрировали 146 заболевших COVID-19.

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