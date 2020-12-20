Путин оценил борьбу с коронавирусом в России

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Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Путин оценил борьбу с коронавирусом в России
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, на телеканале «Россия 1» показали фрагмент разговора российского лидера с волонтёром, которая лечит коронавирус у пациентов на дому.

«Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал Путин.

Российский президент поблагодарил волонтёров за их труд.

Ранее агентство tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщило, что в Нижнем Тагиле 2187 пенсионеров получили помощь волонтёров в рамках акции #МыВместе, которая была запущена в начале пандемии коронавируса.

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