В Пензе рассказали о работе студентов-волонтёров

Пензенские волонтёры — студенты медицинских образовательных учреждений — во время пандемии помогают врачам и жителям.

Об этом корреспонденту ФАН рассказала руководитель пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Марина Чарыкова.

«Нашему региональному отделению уже четыре года. У нас функционируют такие направления деятельности, как помощь медицинскому персоналу, популяризация кадрового донорства, санитарно-профилактическое просвещение, профориентация школьников, обучение первой доврачебной помощи и т. п. Приоритетных направлений у нас сейчас два: во-первых, помощь медучреждениям, во-вторых, посещение горожан для доставки им медикаментов и продуктовых наборов. Численность пензенского штаба волонтёров составляет около 600 человек», — рассказала Чарыкова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье мобильные бригады доставляют продукты пожилым жителям на самоизоляции.