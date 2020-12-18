В Пензе рассказали о работе студентов-волонтёров
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Об этом корреспонденту ФАН рассказала руководитель пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Марина Чарыкова.
«Нашему региональному отделению уже четыре года. У нас функционируют такие направления деятельности, как помощь медицинскому персоналу, популяризация кадрового донорства, санитарно-профилактическое просвещение, профориентация школьников, обучение первой доврачебной помощи и т. п. Приоритетных направлений у нас сейчас два: во-первых, помощь медучреждениям, во-вторых, посещение горожан для доставки им медикаментов и продуктовых наборов. Численность пензенского штаба волонтёров составляет около 600 человек», — рассказала Чарыкова.
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