В России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса

В России в течение суток выявлено 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 848 377. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с вирусом.

РИА Новости

Накануне в стране было подтверждено 28 209 случаев коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне. Также Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях. Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.