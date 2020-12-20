В России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток выявлено 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 848 377. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с вирусом.
В России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Накануне в стране было подтверждено 28 209 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне.

Также Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.

Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

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