В России за сутки выявили 28 209 случаев коронавируса

В России в течение суток выявлено 28 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 819 429. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Накануне в России было выявлено 28 552 случая коронавируса.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» исключит тяжёлое течение болезни в случае инфицирования. Также он отмечал, что она позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.