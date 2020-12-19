В России за сутки выявили 28 209 случаев коронавируса
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Накануне в России было выявлено 28 552 случая коронавируса.
17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» исключит тяжёлое течение болезни в случае инфицирования. Также он отмечал, что она позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.