Назван срок выработки иммунитета после «лайт-вакцины» от коронавируса

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции COVID-19 позволит сформировать иммунитет на 3-4 месяца. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаём клетки памяти. Препарат будет действовать примерно столько же, сколько и вакцина от гриппа — она защищает от вируса около четырёх месяцев», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он также отметил, что эффективность вакцины будет составлять около 85 процентов, однако у пожилых людей, вероятно, этот показатель будет меньше.

Специалист подчеркнул, что «лайт-вакцина» от коронавируса сможет выполнить свою основную функцию — уменьшение количества тяжёлых случаев и госпитализаций.

Гинцбург также добавил, что «однокомпонентная вакцина — компромисс, который позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок, но при этом прививаться всё равно лучше двухкомпонентным препаратом».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.