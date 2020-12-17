Путин заявил о возможности создания в России «лайт-вакцины» от COVID-19
- РИА Новости
«У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, «лайт-вакцину» гамалеевскую», — сказал глава государства.
По его словам, речь идёт об одной прививке.
«Она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но всё равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — добавил Путин.
В ходе пресс-конференции Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию населения от коронавируса.
Как подчеркнул президент, она может быть только добровольной.
Он также отметил, что пока не прививался вакциной от COVID-19, но сделает это, когда разрешат специалисты.