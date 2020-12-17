Путин заявил о возможности создания в России «лайт-вакцины» от COVID-19

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Специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после большой пресс-конференции.
Путин заявил о возможности создания в России «лайт-вакцины» от COVID-19
  • РИА Новости

«У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, «лайт-вакцину» гамалеевскую», — сказал глава государства.

По его словам, речь идёт об одной прививке.

«Она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но всё равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — добавил Путин.

В ходе пресс-конференции Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию населения от коронавируса.

Как подчеркнул президент, она может быть только добровольной.

Он также отметил, что пока не прививался вакциной от COVID-19, но сделает это, когда разрешат специалисты.

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