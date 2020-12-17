Путин рассказал, когда привьётся от коронавируса
- РИА Новости
Путин отметил, что призывает всех самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов.
«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне и до таких, как я, вакцины пока не добрались», — сказал Путин.
Он отметил, что является законопослушным человеком и прислушивается к рекомендациям специалистов.
«Поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — рассказал президент.
Ранее сообщалось, что Путин проведёт 17 декабря ежегодную пресс-конференцию.