Путин рассказал, когда привьётся от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что пока не прививался вакциной от коронавирусной инфекции, но сделает это, когда разрешат специалисты.

Путин отметил, что призывает всех самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне и до таких, как я, вакцины пока не добрались», — сказал Путин.

Он отметил, что является законопослушным человеком и прислушивается к рекомендациям специалистов.

«Поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт 17 декабря ежегодную пресс-конференцию.