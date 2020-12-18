В России за сутки выявили 28 552 случая коронавируса

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RT
В России за сутки зарегистрировано 28 552 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 791 220. Об этом свидетельствуют данные, распространённые оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 28 552 случая коронавируса
  • © РИА Новости

Число летальных исходов возросло за сутки на 611, всего умерли 49 762 пациента с COVID-19.

За сутки выздоровели 26 093 человека, всего вылечились 2 228 633.

Накануне в стране было выявлено 28 214 случаев коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить в стране локдаун из-за ситуации с COVID-19.

Также Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию населения от коронавируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией.

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