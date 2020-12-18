Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции COVID-19 исключит тяжёлое течение болезни в случае инфицирования. Об этом сообщило РИА Новости.

«Если человек заболеет после лайт-вакцины, тяжёлой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, всё закончится на уровне ОРЗ», — сказал Гинцбург.

По его словам, через три месяца после введения «лайт-вакцины» можно будет ввести второй компонент. Он объяснил, что таким образом «защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.