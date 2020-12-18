Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса

Короткая ссылка
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции COVID-19 исключит тяжёлое течение болезни в случае инфицирования. Об этом сообщило РИА Новости.
Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Если человек заболеет после лайт-вакцины, тяжёлой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, всё закончится на уровне ОРЗ», — сказал Гинцбург.

По его словам, через три месяца после введения «лайт-вакцины» можно будет ввести второй компонент. Он объяснил, что таким образом «защита будет продлена, это будет полноценная вакцинация».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. 

Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить