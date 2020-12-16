Попова заявила о разработке в России 26 вариантов вакцины от COVID-19

В России разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула важность создания вакцинных препаратов для борьбы с пандемией.

«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях», — приводит РИА Новости слова Поповой на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Она отметила, что первые две вакцины уже зарегистрированы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок.