Попова заявила о разработке в России 26 вариантов вакцины от COVID-19
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Она подчеркнула важность создания вакцинных препаратов для борьбы с пандемией.
«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях», — приводит РИА Новости слова Поповой на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Она отметила, что первые две вакцины уже зарегистрированы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок.