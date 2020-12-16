Мишустин поручил включить в календарь прививок вакцины от коронавируса
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«Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.
Уточняется что до 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава о национальном календаре прививок.
Кроме того, Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко держать на личном контроле ситуацию с работой пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии коронавируса возможно в случае массовой вакцинации.