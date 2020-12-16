Собянин назвал вакцинацию условием возвращения Москвы к нормальной жизни

Возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии коронавируса возможно в случае массовой вакцинации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае, дорогие друзья, мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — сказал он.

По его словам, вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.

«По мере поступления новых партий вакцины перечень населения, которое может сделать прививку, будет расширяться. Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы», — добавил Собянин.

Он напомнил, что в настоящее время привиться вакциной от COVID-19 могут работники сферы здравоохранения, образования, торговли, городских социальных служб, культуры.

Кроме того, Собянин отметил, что Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях «мягких» ограничений.

11 декабря власти Москвы объявили о расширении записи на вакцинацию от COVID-19: она стала доступна для работников торговли, культуры и услуг, сотрудников МФЦ.