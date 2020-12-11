Собянин объявил о расширении записи на вакцинацию от COVID-19 в Москве

В Москве с понедельника, 14 декабря, открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Об этом в своём блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, речь идёт о работниках торговли и услуг, сотрудниках МФЦ и работниках культуры.

«Как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг», — написал он.

Ранее Собянин сообщил, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску российской вакцины от коронавируса.

По его словам, на вакцинацию уже записались более 20 тыс. человек, больше 6 тыс. привились.