Собянин: Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины от коронавируса.

По его словам, завод компании «Р-Фарм», создание которого ведётся совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва», при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 млн доз вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции.

«Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе «Москва» будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации», — сказал Собянин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в гражданский оборот до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.