Голикова рассказала о производстве вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в гражданский оборот до конца февраля поступит около 6,9 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V», — цитирует её ТАСС.

Также Голикова сообщила, что на этой неделе в гражданский оборот поступит 7,8 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 150 тыс. россиян.