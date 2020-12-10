Гинцбург назвал число получивших вакцину от коронавируса россиян

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Россия 24» заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 150 тыс. россиян.
Гинцбург назвал число получивших вакцину от коронавируса россиян
  • РИА Новости

«Данный препарат в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей нашей страны», — сказал он.

По его словам, это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране.

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Вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией. В беседе с Nation News он отметил, что в довольно большом числе случаев коронавирус ничем себя не проявляет.

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