Гинцбург назвал число получивших вакцину от коронавируса россиян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Россия 24» заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 150 тыс. россиян.

«Данный препарат в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей нашей страны», — сказал он.

По его словам, это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране.

Ранее привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител после прививки.

Вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией. В беседе с Nation News он отметил, что в довольно большом числе случаев коронавирус ничем себя не проявляет.