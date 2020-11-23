Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © REUTERS/Bing Guan

В беседе с Nation News он отметил, что в довольно большом числе случаев коронавирус ничем себя не проявляет.

«Такие люди практически здоровы, но в то же время они могут представлять опасность для окружающих как распространители инфекции», — пояснил эксперт.

По его словам, чтобы узнать реальный процент таких бессимптомных носителей, нужно обследовать всех живущих на земле, что практически невозможно, но если бы это удалось, то можно предположить, что большинство населения инфицировалось, но не болело.

«А значит, пока не выработается коллективный иммунитет, пандемия не прекратится», — добавил Ершов.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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