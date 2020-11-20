Инфекционист оценил ситуацию с COVID-19 в мире

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Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19 в мире.
Инфекционист оценил ситуацию с COVID-19 в мире
  • Reuters

«Официального определения волн нет, по сути, в мире идёт только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, основной фактор — общение между людьми, поскольку они передают инфекцию друг другу в помещениях.

Как считает Малышев, нужен коллективный иммунитет порядка 60—80% популяции.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19.

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