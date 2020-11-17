Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19.

В беседе с URA.RU он отметил, что нужно продолжать соблюдать рекомендации врачей даже после перенесённой инфекции на весь период эпидемического неблагополучия.

Как пояснил эксперт, гигиена рук, ношение маски и социальная дистанция помогут снизить вероятность повторного заболевания.

По словам Выгоняйлова, в настоящее время учёные выясняют длительность иммунитета после перенесённой болезни.

«Но уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что иммунитет человека, привитого вакциной от коронавируса, будет намного сильнее, чем от перенесённого заболевания», — считает он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 410 случаев COVID-19.