Привитые «Спутником V» рассказали об уровне антител

Привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител после прививки.

РИА Новости рассказало о семи привитых вакциной — у всех количество выработанных антител оказалось разным.

У первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Все они были протестированы одинаковыми тест-системами.

Ещё двое привитых сообщили, что выяснили уровень антител с помощью других тестов, у одного из них уровень составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Отмечается, что среди опрошенных оказались два человека, у кого антитела после вакцинации пока не выработались.

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