Попова рассказала об иммунном ответе при коронавирусе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с иммунитетом к коронавирусу.

«Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные», — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, одна из функций иммунитета — «запоминать эту встречу».

Она добавила, что антитела «никуда не могут исчезнуть».

«Может снижаться их уровень», — уточнила Попова.

Ранее вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией. В беседе с Nation News он отметил, что в довольно большом числе случаев коронавирус ничем себя не проявляет.