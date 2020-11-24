Попова рассказала об иммунном ответе при коронавирусе
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- РИА Новости
«Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные», — цитирует ТАСС Попову.
По её словам, одна из функций иммунитета — «запоминать эту встречу».
Она добавила, что антитела «никуда не могут исчезнуть».
«Может снижаться их уровень», — уточнила Попова.
Ранее вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с пандемией. В беседе с Nation News он отметил, что в довольно большом числе случаев коронавирус ничем себя не проявляет.