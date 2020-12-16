Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы
- РИА Новости
Как отметил Собянин, Москва старается работать без масштабных локдаунов.
«Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад. Но какова была бы цена? Миллионы безработных, обнищание людей, разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего», — сказал он.
По его словам, при этом в Москве максимально мобилизуется вся система здравоохранения.
«Уверен, что принятые нами решения сработают и в 2021 году экономика Москвы начнёт возвращаться к устойчивому росту. Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений. И вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — добавил он.
Накануне власти Москвы также отмечали, что в столице нет предпосылок для введения полного локдауна.
Кроме того, Собянин, говоря о возможности ужесточения мер в столице, заявлял, что власти пойдут на это только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.