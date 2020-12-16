Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях мягких ограничений, связанных с коронавирусом. Пока власти воздерживаются от радикальных мер. Об этом, выступая на заседании Мосгордумы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, Москва старается работать без масштабных локдаунов.

«Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад. Но какова была бы цена? Миллионы безработных, обнищание людей, разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего», — сказал он.

По его словам, при этом в Москве максимально мобилизуется вся система здравоохранения.

«Уверен, что принятые нами решения сработают и в 2021 году экономика Москвы начнёт возвращаться к устойчивому росту. Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений. И вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — добавил он.

Накануне власти Москвы также отмечали, что в столице нет предпосылок для введения полного локдауна.

Кроме того, Собянин, говоря о возможности ужесточения мер в столице, заявлял, что власти пойдут на это только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.