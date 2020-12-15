Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Мы надеемся всё-таки избежать локдауна. Многие страны пошли по этому пути: кто-то ввёл комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — заявил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее мэр Сергей Собянин, говоря о возможности ужесточения карантинного режима в Москве, отметил, что власти пойдут на это только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.