Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна

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Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице предпосылок для введения полного локдауна нет.
Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы надеемся всё-таки избежать локдауна. Многие страны пошли по этому пути: кто-то ввёл комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — заявил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Сергей Собянин, говоря о возможности ужесточения карантинного режима в Москве, отметил, что власти пойдут на это только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.

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