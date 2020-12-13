Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве
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- РИА Новости
По его словам, власти пойдут на это, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.
«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в настоящий момент в Москве достаточно большой запас прочности в данном вопросе.
Ранее Собянин объявил, что в Москве с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.