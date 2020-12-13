Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1» назвал условие, при котором карантинный режим в столице будет ужесточён.

По его словам, власти пойдут на это, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестаёт справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в настоящий момент в Москве достаточно большой запас прочности в данном вопросе.

Ранее Собянин объявил, что в Москве с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.